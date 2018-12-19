В городской галерее отметят юбилей сумской флористики 15 января в Сумской городской галерее, в честь 30-летнего юбилея сумской флористики, состоится открытие выставки работ сумских художников-флористов.

Целью своей деятельности флористы считают творческое отношение к природе во всех ее проявлениях. Мастера раскрывают зрителям собственное умение реализовывать личные фантазии в различных художественных формах. Общие интересы, творческая работа и отдых вдохновляют их на создание новых замечательных произведений искусства, родившихся в соавторстве с природой.

Официальное открытие в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.