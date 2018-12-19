В городской галерее отметят юбилей сумской флористики

Целью своей деятельности флористы считают творческое отношение к природе во всех ее проявлениях. Мастера раскрывают зрителям собственное умение реализовывать личные фантазии в различных художественных формах. Общие интересы, творческая работа и отдых вдохновляют их на создание новых замечательных произведений искусства, родившихся в соавторстве с природой.
Официальное открытие в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.
Вход свободный.
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