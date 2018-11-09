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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12155

На Сумщине агропредприятие загрязнило землю на 266 тысяч

Суд обязал ООО «Росагроинвест» возместить убытки в размере 266 тыс. 288 грн.

В ходе внеплановой проверки ООО «Росагроинвест», проведенной Государственной экологической инспекцией в Сумской области в 2017 году, был установлен факт загрязнения указанным субъектом четырех земельных участков аммонием, нитратами, сульфатами и фосфором на территории Дружбовской городской грмоады общей площадью - 487,6 кв. м, чем окружающей среде был нанесен ущерб в размере 266 288 грн.

Инспекцией был предъявлен иск в Хозяйственный суд Сумской области о взыскании в принудительном порядке с ООО «Росагроинвест» убытков, требования которого были удовлетворены в полном объеме.

Однако, не соглашаясь с указанным решением суда первой инстанции, предприятие подало апелляционную жалобу в Харьковский апелляционный хозяйственный суд.

17 декабря 2018 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил данную жалобу без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда Сумской области - без изменений.

На сегодня данное решение уже вступило в законную силу, поэтому нарушитель должен возместить нанесенный ущерб в полном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Дружба Загрязнение

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