На Сумщине агропредприятие загрязнило землю на 266 тысяч

В ходе внеплановой проверки ООО «Росагроинвест», проведенной Государственной экологической инспекцией в Сумской области в 2017 году, был установлен факт загрязнения указанным субъектом четырех земельных участков аммонием, нитратами, сульфатами и фосфором на территории Дружбовской городской грмоады общей площадью - 487,6 кв. м, чем окружающей среде был нанесен ущерб в размере 266 288 грн.
Инспекцией был предъявлен иск в Хозяйственный суд Сумской области о взыскании в принудительном порядке с ООО «Росагроинвест» убытков, требования которого были удовлетворены в полном объеме.
Однако, не соглашаясь с указанным решением суда первой инстанции, предприятие подало апелляционную жалобу в Харьковский апелляционный хозяйственный суд.
17 декабря 2018 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил данную жалобу без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда Сумской области - без изменений.
На сегодня данное решение уже вступило в законную силу, поэтому нарушитель должен возместить нанесенный ущерб в полном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
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