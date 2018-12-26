В Сумах не могут побороть нечищенные тротуары Инспекция по благоустройству города Сумы за неделю составила 28 протоколов за непочищенные территории.

Специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» на прошлой неделе в рамках полномочий провели проверку санитарного состояния территорий города.

Как сообщил сегодня, 14 января, на аппаратном совещании начальник инспекции Руслан Голоперов, по результатам проверки составлено 28 протоколов об административных правонарушениях согласно ст. 152 КУоАП. Из них 13 протоколов за несвоевременную очистку от снега и льда, четыре - за сосульки.

Мэр Сум Александр Лысенко отметил, что профильное подразделение имеет усилить работу в этом направлении и привлекать к ответственности субъекты хозяйствования, если они не навели порядок на прилегающих к их магазинах территориях.

- Многие магазины и торговые точки находятся на центральных улицах города. Соответственно, владельцы должны надлежащим образом содержать прилегающую к их магазинам территорию, они должны приводить в порядок территорию от порога своего помещения и до бордюра. На сегодня мы видим, что рядом со своими торговыми зонами они не чистят, поэтому вы, как Инспекция по благоустройству города, должны усилить работу в этом направлении, и если у магазина, предприятия или иной организации не расчищен снег или лед - всех штрафовать, - отметил Александр Лысенко.