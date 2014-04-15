Заммэра Сум стала кандидатом наук Заммэра Сум Вера Мотречко защитила диссертацию.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«В Новый 2019-й год - с новыми достижениями!

Пожалуй, самый ожидаемый подарок под елку за последние годы! Обучение завершено, диплом кандидата наук по госуправлению получено. Спасибо своим родным, друзьям и коллегам за поддержку. Еще раз поздравляю всех вас с Новым Годом и Рождеством и желаю исполнения желаний, покорение вершин, вдохновения, любви и счастья!!!» - написала чиновница.