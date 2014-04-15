Заммэра Сум стала кандидатом наук

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.
«В Новый 2019-й год - с новыми достижениями!
Пожалуй, самый ожидаемый подарок под елку за последние годы! Обучение завершено, диплом кандидата наук по госуправлению получено. Спасибо своим родным, друзьям и коллегам за поддержку. Еще раз поздравляю всех вас с Новым Годом и Рождеством и желаю исполнения желаний, покорение вершин, вдохновения, любви и счастья!!!» - написала чиновница.
Сегодня, 27 сентября, на сессии Сумского горсовета будут рассматриваться вопросы о переформатировании исполкома и увеличении числа заместителей городского головы....
С соответствующим депутатским запросом об открытии отделения боевого самбо в комплексной детско-юношеской спортивной школе «Динамо» г. Сумы на сессии областного...
Глава Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга защитил кандидатскую диссертацию по географии.... 18