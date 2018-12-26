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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08235

Сумские спасатели тушили два пожара в жилых домах

13 января пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорание в жилых домах в Путивльском и Недригайловском районах.

В 18:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пер. Первомайском в с. Хоружевка Недригайловского района. О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Хоружевка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену в одной из комнат и перекрытие на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения.

В 19:01 возгорание локализовали, а в 21:24 - потратив на тушение 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение обоих пожаров были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной охраны, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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