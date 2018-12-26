Сумские спасатели тушили два пожара в жилых домах

В 18:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пер. Первомайском в с. Хоружевка Недригайловского района. О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Хоружевка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену в одной из комнат и перекрытие на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения.
В 19:01 возгорание локализовали, а в 21:24 - потратив на тушение 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение обоих пожаров были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной охраны, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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