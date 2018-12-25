Сумские копы поймали автоворов

В одном из домов на улице Прокофьева инспекторы обнаружили подозрительного гражданина, который находился у открытых входных дверей одной из квартир. После общения выяснилось, что мужчина не проживает в данной квартире, а просто пришел в гости к знакомой. В это время из квартиры вышла хозяйка, которая подтвердила слова гражданина. В то же время мужчина и женщина нервно себя вели. Для того, чтобы убедиться, что с ней все хорошо, она пригласила патрульных к себе.
Уже в помещении полицейские обнаружили двух граждан, жителей областного центра, а рядом с ними комплектующие к автомобилям. Объяснить принадлежность данных вещей мужчины не смогли. Во время разговора с хозяйкой квартиры стало известно, что все автомобильные запчасти ее знакомые принесли под утро.
Как установили полицейские, утром на улице Прокофьева неизвестные совершили кражу комплектующих к авто. К тому же протектор обуви у «гостей» был очень похож на тот, что оставили правонарушители на месте происшествия. Также проверив сумчан по имеющимся базам данных, инспекторы установили, что один из них неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.
Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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