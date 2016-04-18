На Сумщине назначен новый областной военный комиссар Приказом Министра обороны Украины от 10.01.2019 № 9 военным комиссаром Сумского областного военного комиссариата назначен полковник Валерий Исмаилов.

Представляя нового областного военного комиссара, глава облгосадминистрации Николай Клочко сообщил журналистам, что Валерий Исмаилов является опытным офицером Вооруженных Сил Украины, до сих пор был командиром военной части А 1476 (27-й реактивной артиллерийской бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины), полковник, проходил службу в зоне проведения антитеррористической операции (ныне - операции Объединенных Сил).

«Валерию Шапазовичу на новой должности хочу пожелать плодотворной работы, успехов в нелегком труде и понимания и налаживания тесного сотрудничества с руководителями местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, направленной на решение проблемных вопросов, достижения совместно поставленных первоочередных задач для укрепления обороноспособности Украинского независимого государства , связанных с призывом на срочную военную службу и проведении набора на военную службу по контракту, - отметил Николай Клочко. – Надеюсь, Вы сохраните лучшие традиции нашего патриотически настроенного края и преумножите их».

Справка

Исмаилов Валерий Шапазович родился 8 ноября 1963 года в селе Чем-Кургон Кеминского района, Кыргызстан.

Окончил в 1985 году Сумское военное артиллерийское командное училище им. М.В.Фрунзе. Проходил службу на должностях командира огневого взвода, командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, командира гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.

С 1994 по 1996 годы - слушатель академии Вооруженных Сил Украины.

Работал на должностях начальника отдела, заместителя начальника хранения имущества базы хранения артиллерийского имущества, начальника разведки реактивного артиллерийского полка, командира артиллерийского дивизиона реактивного артиллерийского полка, заместителя командира полка, начальника штаба - первого заместителя командира артиллерийской бригады, начальника штаба-первого заместителя начальника учебного центра, заместителя начальника военного института ракетных войск и артиллерии Сумского государственного университета, командира 27-го реактивного артиллерийского полка 8 армейского корпуса Сухопутных войск.

Награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», знаками отличия Министра обороны Украины: «Медаль 10 лет Вооруженных Сил Украины», «Медаль 15 лет Вооруженных Сил Украины», «Ветеран военной службы».