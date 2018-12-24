На Сумщине пьянка закончилась двойным убийством На Сумщине по подозрению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего задержан 38-летний мужчина.

Краснопольским отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 38-летнему мужчине, который лишил жизни двух человек и пытался убить третьего. Действия подозреваемого квалифицированы по п. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух человек, лицом ранее совершившим умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщила прокурор Краснопольского отдела Ахтырской местной прокуратуры Елена Лисаченко, трагедия произошла 11 января 2019 года в с. Славгород Краснопольского района. Подозреваемый пришел в гости к своему 42-летнему знакомому, у которого также находились двое его друзей. В течение дня компания употребляла спиртные напитки. Во время застолья собравшиеся начали упрекать подозреваемого в том, что он до этого совершил тяжкое преступление, а именно умышленное убийство, за которое 10 лет отсидел за решеткой.

Это изрядно разозлило гостя, он схватил топор и начал наносить удары своим обидчикам. Хозяин дома и его 53-летний знакомый от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий 48-летний мужчина получил тяжелые телесные повреждения.

После совершения преступления подозреваемый продолжил употреблять спиртные напитки. В это время в дом зашел сосед, увидел ужасное зрелище и сразу вызвал милицию и медиков. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.