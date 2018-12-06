Бой Ивана Редкача неожиданно отменили

Соперником Редкача должен был стать 29-летний аргентинец Николас Атильо Веласкес (10-3, 3 КО).
"Мои друзья, извините. Мой бой не состоится 13 января по некоторым причинам. Скоро узнаем новую дату моего боя. Это будет большое событие бокса", - написал 32-летний уроженец Шостки у себя в Instagram.
Напомним: в своем крайнем бое Редкач 10 июня добыл тяжелую победу в 8-раундовом поединке над американцем Брайаном Джонсом (14-9, 8 КО).
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