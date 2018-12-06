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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25266

Бой Ивана Редкача неожиданно отменили

Известный шосткинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) не проведет свой поединок, который был запланирован на 13 января в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе.

Соперником Редкача должен был стать 29-летний аргентинец Николас Атильо Веласкес (10-3, 3 КО).

"Мои друзья, извините. Мой бой не состоится 13 января по некоторым причинам. Скоро узнаем новую дату моего боя. Это будет большое событие бокса", - написал 32-летний уроженец Шостки у себя в Instagram.

Напомним: в своем крайнем бое Редкач 10 июня добыл тяжелую победу в 8-раундовом поединке над американцем Брайаном Джонсом (14-9, 8 КО).

Спорт Бокс Иван Редкач

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