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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33484

За выходные в Сумах произошло 10 ДТП

Патрульная полиция информирует о состоянии аварийности за выходные дни.

За выходные, 12-13 января, в Сумах патрульные выезжали на 10 сообщений о ДТП.

Так, на улицах Набережная реки Стрелки, Ивана Сирко, Черниговской и проспекте Михаила Лушпы патрульные составили на нарушителей административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Еще в 4 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы.

Не обошлось и без ДТП с пострадавшими.

12 января, около 19 часов, на улице Лебединской, 44-летний водитель управляя автомобилем ВАЗ-21121, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством ЗАЗ Forza. В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения в виде гематомы и ушибов.

А уже ночью, 13 января, около 2 часов, на улице Героев Крут, по предварительным данным, руководитель ЗАЗ во время выезда с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer. Вследствие ДТП 32-летний пассажир Mitsubishi Lancer получил телесные повреждения.

Патрульная полиция Сумской области в очередной раз напоминает водителям о внимательности и осторожности за рулем. Будьте осторожны, уважайте друг друга, выполняйте Правила дорожного движения.

Право Дтп

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