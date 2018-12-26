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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30206

Сумские полицейские за выходные раскрыли 6 краж

С начала года в области произошло 65 краж, из которых 48 полиция уже раскрыла. Только в течение последних выходных полицейские Сумщины установили шестерых любителей чужого имущества.

В субботу сотрудники Тростянецкого отделения полиции установили личность 26-летнего мужчины, который, находясь в гостях у своей 59-летней знакомой в селе Боромля, тайно похитил у нее мобильный телефон. Похищенное изъято.

В тот же день правоохранители разоблачили 33-летнего жителя села Воздвиженское Ямпольского района, который из незапертого автомобиля своего односельчанина похитил мобильный телефон. Похищенная вещь изъята полицией.

А работники полиции Сум разоблачили 29-летнего сумчанина, который еще в октябре прошлого года, незаконно завладев банковской карточкой 32-летнего местного жителя похитил с нее деньги в сумме 2200 гривен. Злоумышленник взят под домашний арест.

Работники Путивльского районного отделения полиции установили личность мужчины, который, повредив навесной замок, проник в хозяйственное помещение в домовладении местной пенсионерки и похитил оттуда металлические изделия, планируя сдать их в пункт приема металлолома. Злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Похищенное имущество у вора полицейские изъяли.

В Ромнах полицейские установили, что двое 29-летних жителей райцентра из незапертой раздевалки одного из отелей, тайно похитили мужскую куртку и комплект постельного белья.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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