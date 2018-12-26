На Сумщине за выходные раскрыли 8 наркопреступлений

Патрулируя улицы Конотопа, работникам сектора реагирования патрульной полиции в поле зрения попали сразу несколько местных жителей в возрасте от 17 до 40 лет. Когда их решили остановить, чтобы проверить, у трех из них обнаружили свертки с марихуаной, среди которых несовершеннолетний, а у 27-летнего мужчины изъяли еще и психотропное средство «амфетамин».
Других двух подобных злоумышленников обнаружили участковые г. Белополья и областного центра. И если 27-летний мужчина гулял по городу со свертком марихуаны, который «поднимал ему настроение», другой 43-летний сумчанин, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками, один килограмм маковых зерен с примесями маковой соломы, которые хранил и использовал для приготовления опия ацетилированного.
Все изъятое работники полиции направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. По всем фактам незаконного хранения наркотиков без цели сбыта в полиции открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от уплаты штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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