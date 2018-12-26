Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10108

На Сумщине за выходные раскрыли 8 наркопреступлений

Злоумышленниками оказались двое сумчан, четверо конотопчан и жители Белопольского, Ямпольского районов

Патрулируя улицы Конотопа, работникам сектора реагирования патрульной полиции в поле зрения попали сразу несколько местных жителей в возрасте от 17 до 40 лет. Когда их решили остановить, чтобы проверить, у трех из них обнаружили свертки с марихуаной, среди которых несовершеннолетний, а у 27-летнего мужчины изъяли еще и психотропное средство «амфетамин».

Других двух подобных злоумышленников обнаружили участковые г. Белополья и областного центра. И если 27-летний мужчина гулял по городу со свертком марихуаны, который «поднимал ему настроение», другой 43-летний сумчанин, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками, один килограмм маковых зерен с примесями маковой соломы, которые хранил и использовал для приготовления опия ацетилированного.

Все изъятое работники полиции направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. По всем фактам незаконного хранения наркотиков без цели сбыта в полиции открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от уплаты штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики

По тематике

11.01.2019 17:15

За первую декаду января полиция Сумщины раскрыла более 30 наркопреступлений

С начала нынешнего года полиция области раскрыла 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков....

В Роменскую колонию пытались передать наркотики в варенье
11.01.2019 08:34

В Роменскую колонию пытались передать наркотики в варенье

В Роменской исправительной колонии № 56 пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

10.01.2019 08:32

В Путивле полиция выехала на семейную ссору, а нашла наркотики

В Путивле наряд полиции прибыл по вызову, чтобы усмирить семейного дебошира....

08.01.2019 15:35

В Сумах наркоман отказался платить за проезд в троллейбусе

На линию 102 поступило сообщение о мужчине, который отказался платить за проезд в троллейбусе....

На рынке участковые обнаружили пьяного с наркотиками в кармане
05.01.2019 09:23

На рынке участковые обнаружили пьяного с наркотиками в кармане

Злоумышленником оказался 38-летний шосткинец, у которого полицейские обнаружили марихуану....

view counter
view counter

Статьи

Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
Сегодня 16:48
Всі грані Висоцького
Сегодня 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.