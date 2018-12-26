Мэр Сум прогнозирует финансовый коллапс Ситуация с перерегистрацией предприятий существенно ударит по бюджету развития Сум, считает мэр Сум Александр Лысенко.

Уже в январе сумчане могут почувствовать негативные последствия от недополучения городским бюджетом средств по налогам работников областных учреждений.

Об этом сегодня, 14 января, шла речь на аппаратном совещании в мэрии. После отчета директора департамента финансов, экономики и инвестиций Светланы Липовой городской голова Александр Лысенко поинтересовался ситуацией с недополучением средств с областных предприятий, перерегистрированных в районы и села области в конце прошлого года.

По предварительным оценкам специалистов департамента финансов, экономики и инвестиций сумма недофинансирования совпадает с прогнозируемой, и составляет от 74 до 80 млн гривен в год.

- Только выплаты в сфере социальной защиты населения - практически 1,5 млрд грн в год, которые получаем из государственного бюджета в виде субвенций! Это для тех, кто утверждает, что бюджет города - 3 млрд грн, И 80 млн грн - не такая значительная сумма, - сказал Александр Лысенко. - Но надо же учитывать, что бюджет развития города - менее 500 млн грн», - сказал городской голова.

Глава города также отметил: «Если учесть выплаты на заработные платы медикам, педагогам и другие отрасли, то город действительно теряет 15% бюджета развития. К тому же, согласно действующему законодательству, по налогу на доходы физических лиц, в областной бюджет поступает 15%. В частности, в прошлом году областная казна от уплаты НДФЛ получила 189 млн гривен. А направили областные чиновники хотя бы часть этих средств на нужды сумчан?».

Сейчас ситуация с перерегистрацией учреждений областного подчинения остается неизменной. Александр Лысенко отметил, что такое положение дел противоречит Бюджетному кодексу Украины. Городской голова поручил начальнику правового управления Олегу Чайченко продолжить деятельность по получению от правоохранительных органов, налоговой службы, Фонда социального страхования, реагирование на ситуацию целенаправленного вывода средств из бюджета Сум.

По словам начальника правового управления, на прошлой неделе были направлены соответствующие письма в местную прокуратуру, СБУ, милиции, ГФС по их реагирования на нарушения законодательства.

По информации Олега Чайченко, Фонд социального страхования уже был вынужден вернуть в государственный бюджет в 16 млн грн выплат работникам в связи с временной потерей трудоспособности из-за изменения областными учреждениями места регистрации. Фактически работники этих учреждений не получили вовремя причитающуюся им компенсацию.

Добавим, что по сообщению департамента финансов, экономики и инвестиций, сумма недовыполнения городского бюджета пропорционально 1/12 на 10 января составляет 10,1 млн грн (- 27,4%), в том числе по налогу на доходы физических лиц – 4,5 млн гривен.