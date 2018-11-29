В Сумах опаздывает субсидия Во время аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко подчеркнул руководителям городов и районов, ОТГ срочность проведения широкой информационно-разъяснительной работы о порядке оформления и своевременного назначения субсидий.

По словам директора областного Департамента социальной защиты населения Михаила Дубровского, сегодня жителям города Сумы субсидия предоставляется с нарушением сроков, с опозданием. На телефон «горячей линии» Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации поступают многочисленные обращения граждан об отсутствии назначения жилищной субсидии в соответствии с решением комиссии от октября и ноября 2018 года. Есть также жалобы на безосновательные отказы в назначении жилищных субсидий (предоставление жилищных субсидий на фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства при наличии у них справки о не проживании по месту регистрации других членов домохозяйства).

Кроме того, Михаил Дубровский обратил внимание на то, что специалисты департамента социальной защиты населения Сумского горсовета не должным образом предоставляют разъяснения гражданам по уплате обязательного процента коммунального платежа и нерационально организуют прием жителей областного центра, что приводит к большим очередям.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко поручил директорам областных департаментов ЖКХ, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергею Луговому и Департамента социальной защиты населения Михаилу Дубровскому срочно провести информационно-разъяснительную работу с привлечением местных средств массовой информации, в эфирах местных телеканалов.