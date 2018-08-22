Продолжается регистрация сумчан на пробное ВНО 2019 года

Для жителей Сумщины - это Харьковский региональный центр оценивания качества образования (ХРЦОКО).
Пробное внешнее независимое оценивание проходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания.
Участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость одного пробного теста составляет 132 гривны.
Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО созданы страницы, на которых до 25 февраля будет размещена информация о времени и месте проведения пробного ВНО, а впоследствии - результаты тестирования.
Каждый пользователь может пройти тестирование по двум учебным предметам: украинскому языку и литературе - 16.03.2019; математике, физике, химии, биологии, географии, истории Украины, иностранных языков (один предмет на выбор) - 23.03.2019.
Для учащихся (студентов) учебных заведений на уроках информатики проводится информационно-разъяснительная работа по регистрации и участия в пробном ВНО 2019 года.
Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность:
- ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующие требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2019 год;
- пройти пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
- узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;
- получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);
- психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;
- научиться эффективно распределять время;
- оценить свой уровень знаний.
Важно! Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки государственной итоговую аттестации и не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.
Зарегистрироваться для прохождения пробного внешнего независимого оценивания 2019 года жители Сумщины могут сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования по ссылке.
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