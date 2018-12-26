В Кролевецкой полиции новый начальник Майор Андрей Малюшин утвержден на должность начальника Кролевецкого отделения полиции.

Сегодня, 14 января, перед личным составом Кролевецкого отделения полиции был представлен начальник ведомства - майора полиции Андрей Евгеньевич Малюшин, которого приказом от 10 января 2019 года официально утвержден в должности. До этого, с 12 ноября 2018 года он исполнял обязанности руководителя Кролевецкого ОП, а в правоохранительных органах работает с 2002 года, пишет Сайт Кролевца.