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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57200

В Кролевецкой полиции новый начальник

Майор Андрей Малюшин утвержден на должность начальника Кролевецкого отделения полиции.

Сегодня, 14 января, перед личным составом Кролевецкого отделения полиции был представлен начальник ведомства - майора полиции Андрей Евгеньевич Малюшин, которого приказом от 10 января 2019 года официально утвержден в должности. До этого, с 12 ноября 2018 года он исполнял обязанности руководителя Кролевецкого ОП, а в правоохранительных органах работает с 2002 года, пишет Сайт Кролевца.

Право Андрей Малюшин Кролевец Назначение Полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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