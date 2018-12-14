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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ахтырский участковый поймал «кладбищенского» вандала

Злоумышленником оказался 40-летний мужчина, который, чтобы заработать денег, обокрал могилу на кладбище.

В ходе отработки своего участка участковый Ахтырского отдела полиции обнаружил кражу с местного кладбища. Он заметил могилу, с которой исчезла металлическая ограда. Проверив ранее судимых местных жителей, которые могли совершить это преступление, в поле зрения попал 40-летний мужчина, который в последнее время вел аморальный образ жизни и признался в содеянном.

Полицейским мужчина рассказал, что работы в настоящее время нет, поэтому и пошел на кладбище в поисках металла. Там раскурочил могилу, снял ограду, которую потом сдал на металлолом. Вырученные же таким образом средства потратил на продукты питания и спиртное.

Правоохранители продолжают проверять злоумышленника на причастность к совершению других имущественных преступлений в городе и районе в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч.1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Ахтырка Надругательсвто над могилами

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