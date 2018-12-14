Ахтырский участковый поймал «кладбищенского» вандала

В ходе отработки своего участка участковый Ахтырского отдела полиции обнаружил кражу с местного кладбища. Он заметил могилу, с которой исчезла металлическая ограда. Проверив ранее судимых местных жителей, которые могли совершить это преступление, в поле зрения попал 40-летний мужчина, который в последнее время вел аморальный образ жизни и признался в содеянном.
Полицейским мужчина рассказал, что работы в настоящее время нет, поэтому и пошел на кладбище в поисках металла. Там раскурочил могилу, снял ограду, которую потом сдал на металлолом. Вырученные же таким образом средства потратил на продукты питания и спиртное.
Правоохранители продолжают проверять злоумышленника на причастность к совершению других имущественных преступлений в городе и районе в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч.1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах....
Сообщено о подозрении замначальнику городского управления Госпродпотребслужбы, уличенного в вымогательстве 300 долларов США взятки....
За незаконный оборот наркотических средств задержан 23-летний парень....
Районная больница, которую на Ахтырщине уже называли долгостроем, достроена, и вскоре, после монтажа оборудования, все ее корпуса смогут принимать пациентов....
Автомобиль такси «ВАЗ-2107» под управлением 33-летнего мужчины остановили правоохранители, которые в круглосуточном режиме несут службу на стационарных и мобильных полицейских...