Мэра Сум вызвали в Киев из-за коррупции

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАПК
«Прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.
Мэра ждут в НАПК 28-30 января с 10:00 до 15:00 по основаниям нарушения требований о конфликте интересов.
По информации агентства, признаки этого нарушения были выявлены при проверке в государственных органах, а также по результатам проверки информации, которая содержалась в сообщениях обличителей коррупции.
Напомним: в прошлом году Заречный райсуд Сум признал мэра города Александра Лысенко виновным в том, что он незаконно увеличил себе премии вдвое, но ответственности ему удалось избежать.
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