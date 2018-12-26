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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20508

Мэра Сум вызвали в Киев из-за коррупции

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало мэра Сум Александра Лысенко для дачи объяснений по выявленным в его деятельности признаков коррупции.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАПК

«Прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Мэра ждут в НАПК 28-30 января с 10:00 до 15:00 по основаниям нарушения требований о конфликте интересов.

По информации агентства, признаки этого нарушения были выявлены при проверке в государственных органах, а также по результатам проверки информации, которая содержалась в сообщениях обличителей коррупции.

Напомним: в прошлом году Заречный райсуд Сум признал мэра города Александра Лысенко виновным в том, что он незаконно увеличил себе премии вдвое, но ответственности ему удалось избежать.

Право Александр Лысенко Коррупция НАЗК

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