Мэра Сум вызвали в Киев из-за коррупции Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало мэра Сум Александра Лысенко для дачи объяснений по выявленным в его деятельности признаков коррупции.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАПК

«Прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Мэра ждут в НАПК 28-30 января с 10:00 до 15:00 по основаниям нарушения требований о конфликте интересов.

По информации агентства, признаки этого нарушения были выявлены при проверке в государственных органах, а также по результатам проверки информации, которая содержалась в сообщениях обличителей коррупции.

Напомним: в прошлом году Заречный райсуд Сум признал мэра города Александра Лысенко виновным в том, что он незаконно увеличил себе премии вдвое, но ответственности ему удалось избежать.