В Глухове - новый начальник полиции

Им стал Алексей Борковец, который до этого работал заместителем начальника Шосткинского ОП. Немного ранее возглавлял Добропольское отделение Покровского отдела полиции ГУНП в Донецкой области. Согласно информации с его страницы в ФБ, закончил Донецкий институт МВД, Академию управления МВД. Женат. В последней декларации о доходах указано 168 тыс. дохода в виде заработной платы, еще 148 тыс. задекларировала жена от частного предпринимательства, пишет Неделя.
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