В Глухове - новый начальник полиции Личному составу Глуховского ОП представили нового руководителя.

Им стал Алексей Борковец, который до этого работал заместителем начальника Шосткинского ОП. Немного ранее возглавлял Добропольское отделение Покровского отдела полиции ГУНП в Донецкой области. Согласно информации с его страницы в ФБ, закончил Донецкий институт МВД, Академию управления МВД. Женат. В последней декларации о доходах указано 168 тыс. дохода в виде заработной платы, еще 148 тыс. задекларировала жена от частного предпринимательства, пишет Неделя.