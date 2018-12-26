В Сумах наркоман навеселе попался на переходе улицы на красный Патрульные остановили нетрезвого пешехода за нарушение ПДД и обнаружили у него вероятно наркотическое вещество.

Патрулируя улицу Вячеслава Чорновола, патрульные увидели пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Подойдя провести беседу с мужчиной, инспекторы заметили, что тот имеет признаки алкогольного опьянения. Сам же гражданин вел себя достаточно вызывающе и агрессивно. На замечание полицейских 23-летний сумчанин не реагировал и как можно быстрее пытался уйти. Такое поведение вызвало у стражей порядка подозрение, и, как оказалось потом, не зря. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у правонарушителя сверток из фольги с порошкообразным веществом, вероятно наркотического происхождения.

Патрульные составы на пешехода административные материалы по ч. 3 ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами в состоянии опьянения) КоАП и по ч. 2 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания) КоАП. Также на место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.