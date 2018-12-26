Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют, что будет облачно, ночью небольшой снег, метель, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с; днем западный 7-12 м/с.
Температура воздуха по городу в течение суток составит от 2-4 °С мороза.
Погода на Сумщине в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона над странами Балтии....
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До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской...
По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий:...
К концу недели и праздничные дни на Сумщине ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры воздуха, сообщает Сумской гидрометцентр....