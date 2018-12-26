Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 15 января, в Сумах и области ожидаются порывы ветра, а на дорогах гололедица.

Синоптики прогнозируют, что будет облачно, ночью небольшой снег, метель, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с; днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха по городу в течение суток составит от 2-4 °С мороза.