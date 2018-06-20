Сумчанам расскажут об альпинистских приключениях

Владимир Рошко, участник восхождений на 2 восьмитысячника: Макалу и Манаслу, взошел на еще одну из 14 самых высоких вершин мира. Эту экспедицию Владимир описал как сплошное приключение, о котором хочет рассказать.
Снегом и ветром сумчан не удивишь, но все в корне меняется, когда это происходит в зоне, где мало кислорода - выше 6000 м над уровнем моря.
Гашербрум II - 13-ая вершина мира, имеет высоту 8035 м, относится к горной системы Каракорум и располагается на границе Пакистана и Китая.
Встреча пройдет в Розумном хабе (ул. Кузнечная, 2, второй этаж) 25 января. Начало в 18.10.
Федерация альпинизма Украины подвела итоги заочного чемпионата Украины по алпинизму в высотном классе....
Сумчанин Владимир Рошко вместо взрывной карамели, мармелада и печенья нашел под оберткой шоколадки что-то непонятное, больше похожее на камни или...
14 липня у Сумах пройде тревел-зустріч, на якій сумчанам розкажуть про мандрівку Непалом....
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....