В Сумах пройдет встреча с альпинистами Участники украинской экспедиции на вершину Гашербрум II сумчане Владимир Рошко и Дмитрий Романенко расскажут о своих странствиях, и как все происходило.

Владимир Рошко, участник восхождений на 2 восьмитысячника: Макалу и Манаслу, взошел на еще одну из 14 самых высоких вершин мира. Эту экспедицию Владимир описал как сплошное приключение, о котором хочет рассказать.

Снегом и ветром сумчан не удивишь, но все в корне меняется, когда это происходит в зоне, где мало кислорода - выше 6000 м над уровнем моря.

Гашербрум II - 13-ая вершина мира, имеет высоту 8035 м, относится к горной системы Каракорум и располагается на границе Пакистана и Китая.

Встреча пройдет в Розумном хабе (ул. Кузнечная, 2, второй этаж) 25 января. Начало в 18.10.