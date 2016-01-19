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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в детском парке стреляли

13 января в детском парке «Сказка» состоялся 9-й по счету турнир по пейнтболу памяти Юрия Кобзаря.

Участие в кубковом турнире приняло три команды. В отличие от предыдущих турниров, не было привычных фаворитов «Ко Барс», «Панда» «Little dynasty», зато появились новые команды.

Первоее место завоевал «Хогвартс» (Алесандр Завора, Алексей Каменев), вторыми были «Покемоны У» (Фесенко Андрей, Кобзарь Игорь), третьими стали ППК «Сумы» (Еременко Сергей, Косенко Виталий, Абрамец Вадим).

Также был сыгран турнир Top Gun, в финале Алексей Каменев победил Вадима Абрамцева.

Все призеры были награждены дипломами, медалями, памятными вымпелами, а победитель на год завладел переходящим кубком.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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