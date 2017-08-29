Жительница Шостки отметила столетний юбилей 12 января отметила свой столетний юбилей жительница города Шостка Амельченко Надежда Николаевна.

С цветами, подарками и искренними поздравлениями от мэра Шостки юбиляршу поздравили метсные чиновники. Также Надежде Николаевне была вручена Почетная грамота главы Сумской областной государственной администрации.

Лицам, которым исполнилось 100 и более лет из местного бюджета выплачивается пожизненная ежемесячная стипендия в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Сегодня Надежда Николаевна является единственной жительницей города, которая отметила такую, без преувеличения, важную дату, сообщила начальник управления труда и социальной защиты населения Антонина Наймитенко, пишет Шостка news.