В Сумах самоубийца бросился под поезд Трагедия произошла сегодня, 14 января.

Сообщение на линию "102" от дежурного вокзала поступило в 17.38, сообщил сотрудник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко, пишет sumy.today.

Пригородный поезд «Сумы-Смородино» наехал на человека в районе Луки, неподалеку от медицинского центра «Флорис». На месте происшествия работают полиция и ГСЧС. По информации Сумской местной прокуратуры, под поезд попал мужчина. Его госпитализировали в больницу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

Предварительно, рассматривается версия самоубийства.