В Шостке новый начальник полиции

Им стал майор полиции Сергей Забозлаев, который ранее возглавлял Середина-Будское отделение полиции. Сергей Александрович Забозлаев в органах внутренних дел работает более 15 лет и зарекомендовал себя как опытный руководитель и хороший организатор. Имеет опыт работы в службе участковых офицеров полиции и в оперативных подразделениях.
Его предшественник - Валерий Строкач, назначен на должность начальника одного из оперативных подразделений областного аппарата полиции. Николай Лушпиенко отметил с положительной стороны работу последнего в должности главы Шосткинского отдела полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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