В Шостке новый начальник полиции 14 января начальник ГУ НП области представил личному составу Шосткинского отдела полиции нового руководителя.

Им стал майор полиции Сергей Забозлаев, который ранее возглавлял Середина-Будское отделение полиции. Сергей Александрович Забозлаев в органах внутренних дел работает более 15 лет и зарекомендовал себя как опытный руководитель и хороший организатор. Имеет опыт работы в службе участковых офицеров полиции и в оперативных подразделениях.

Его предшественник - Валерий Строкач, назначен на должность начальника одного из оперативных подразделений областного аппарата полиции. Николай Лушпиенко отметил с положительной стороны работу последнего в должности главы Шосткинского отдела полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.