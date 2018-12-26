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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:51500

В Шостке новый начальник полиции

14 января начальник ГУ НП области представил личному составу Шосткинского отдела полиции нового руководителя.

Им стал майор полиции Сергей Забозлаев, который ранее возглавлял Середина-Будское отделение полиции. Сергей Александрович Забозлаев в органах внутренних дел работает более 15 лет и зарекомендовал себя как опытный руководитель и хороший организатор. Имеет опыт работы в службе участковых офицеров полиции и в оперативных подразделениях.

Его предшественник - Валерий Строкач, назначен на должность начальника одного из оперативных подразделений областного аппарата полиции. Николай Лушпиенко отметил с положительной стороны работу последнего в должности главы Шосткинского отдела полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Назначение Полиция Сергей Забозлаев Шостка

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