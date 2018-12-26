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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29195

В Середина-Буде новый начальник полиции

Коллектив Середина-Будского отделение полиции возглавил капитан полиции Сергей Титенко.

До недавнего времени он занимал должность начальника следственного отдела этого же подразделения. Сергей Павлович Титенко имеет высшее юридическое образование, и работает в ОВД более 10 лет, посвятив свою служебную деятельность именно работе в следствии, сообщает отдел коммуникации полиции Сумщины.

Право Назначение Полиция Сергей Титенко Середина-Буда

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