В Середина-Буде новый начальник полиции

До недавнего времени он занимал должность начальника следственного отдела этого же подразделения. Сергей Павлович Титенко имеет высшее юридическое образование, и работает в ОВД более 10 лет, посвятив свою служебную деятельность именно работе в следствии, сообщает отдел коммуникации полиции Сумщины.
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