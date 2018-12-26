Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43277

Сумские спасатели просят быть осторожными во время крещенских купаний

19 января все православные христиане будут отмечать один из главных праздников - Крещение. Для того, чтобы праздник не обернулось трагедией, необходимо четко соблюдать правила поведения пребывания на воде и льду.

Ежегодно спасатели г. Сумы заботятся о безопасности этих мероприятий. Для этого четко определяются места для купания, обследуются днища водоемов и принимаются дополнительные меры безопасности. Поэтому все желающие смогут по достоинству оценить христианские традиции в специально оборудованном для этого месте, без риска для жизни.

Помните: недопустимо купание в необорудованных для этого местах и с непроверенным дном. Нельзя начинать крещенские забавы без представителей служб спасения и медицинских работников и позволять купание детям без присмотра родителей или взрослых. Нельзя нырять в воду непосредственно со льда.

Погружаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега. Перед купанием необходимо разогреть тело. К проруби необходимо подходить в удобной обуви. Погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. При выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце. При групповом купании количество людей, которые находится в воде, не должно превышать трех человек. Для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая из предварительно подготовленного термоса.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, не пренебрегайте правилами безопасного поведения на льду. Желаем Вам веселого и безопасного празднования, просит Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Крещенское купание Спасатели

По тематике

В Ромнах аттестовались водолазы-спасатели
Сегодня 15:40

В Ромнах аттестовались водолазы-спасатели

В новом водолазном центре проверяли уровень подготовки специалистов....

В Конотопе спасатели помогли выбраться из сугроба бригаде скорой помощи
Сегодня 15:23

В Конотопе спасатели помогли выбраться из сугроба бригаде скорой помощи

15 января в 9:09 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи....

Сегодня 14:20

На Сумщине спасатели отбуксировали из снежного заноса школьный автобус

14 января в 9:15 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в г. Дружба Ямпольского района на ул. Журавский...

Сегодня 12:22

В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине

14 января в 12:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Малиновского в г. Сумы....

Сегодня 10:52

Сумские спасатели помогли 10 людям выбраться с заснеженных участков дорог

14 января в 20:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи....

view counter
view counter

Статьи

Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
Вчера 16:48
Всі грані Висоцького
Вчера 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.