В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

Соревнования начнутся в пятницу, 25 января, в 9.50. Торжественное открытие в 15.30. Продлятся в первый день до 20.00. В субботу, 26 января, начало в 10.00 и до 14.00.
Вход свободный.
Расписание здесь.
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