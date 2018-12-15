В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике 25-26 января в манеже СумГУ состоится командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Соревнования начнутся в пятницу, 25 января, в 9.50. Торжественное открытие в 15.30. Продлятся в первый день до 20.00. В субботу, 26 января, начало в 10.00 и до 14.00.

Вход свободный.

Расписание здесь.