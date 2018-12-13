Проезд в сумских маршрутках пока не дорожает Сегодня, 15 января, проходит заседание исполкома Сумского горсовета.

Перед началом перевозчики пытались внести в повестку дня проекты решений о повышении стоимости проезда в маршрутках. Один из перевозчиков рассказал, что повышение до 7 грн связано с повышением минимальной зарплаты, повышением цен на топливо и запчасти, а также в связи с оттоком кадров.

Член исполкома, советник мэра Сум, которого на заседании не было, Виктор Волонтырец озвучил предложение градоначальника: проект исполком рассмотрит в феврале, поскольку он связан с компенсацией за перевозку льготных категорий и требует дополнительного изучения.

Однако члены исполкома не проголосовали за внесение их в повестку дня. За было только 2 члена исполкома, 11 воздержались, 1 – против.