Проезд в сумских маршрутках пока не дорожает

Перед началом перевозчики пытались внести в повестку дня проекты решений о повышении стоимости проезда в маршрутках. Один из перевозчиков рассказал, что повышение до 7 грн связано с повышением минимальной зарплаты, повышением цен на топливо и запчасти, а также в связи с оттоком кадров.
Член исполкома, советник мэра Сум, которого на заседании не было, Виктор Волонтырец озвучил предложение градоначальника: проект исполком рассмотрит в феврале, поскольку он связан с компенсацией за перевозку льготных категорий и требует дополнительного изучения.
Однако члены исполкома не проголосовали за внесение их в повестку дня. За было только 2 члена исполкома, 11 воздержались, 1 – против.
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