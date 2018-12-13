Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42154

Проезд в сумских маршрутках пока не дорожает

Сегодня, 15 января, проходит заседание исполкома Сумского горсовета.

Перед началом перевозчики пытались внести в повестку дня проекты решений о повышении стоимости проезда в маршрутках. Один из перевозчиков рассказал, что повышение до 7 грн связано с повышением минимальной зарплаты, повышением цен на топливо и запчасти, а также в связи с оттоком кадров.

Член исполкома, советник мэра Сум, которого на заседании не было, Виктор Волонтырец озвучил предложение градоначальника: проект исполком рассмотрит в феврале, поскольку он связан с компенсацией за перевозку льготных категорий и требует дополнительного изучения.

Однако члены исполкома не проголосовали за внесение их в повестку дня. За было только 2 члена исполкома, 11 воздержались, 1 – против.

Экономика Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Глухове повысили тарифы на отопление
28.12.2018 13:50

В Глухове повысили тарифы на отопление

Новый тариф вступил в действие с 21 декабря....

В Сумах дорожает коммунальная электроэнергия
27.12.2018 11:28

В Сумах дорожает коммунальная электроэнергия

Под председательством заммэра Сум Александра Журбы состоялось совещание с поставщиками услуг по электроснабжению по вопросам, связанным с реформой энергетики....

Очередной перевозчик отказался от убыточного маршрута в Сумах
21.12.2018 14:57

Очередной перевозчик отказался от убыточного маршрута в Сумах

ООО «СНД Автотранс» направило письмо городскому голове об отказе от перевозок по маршруту № 25 «Добровольная - Интернационалистов»....

17.12.2018 15:15

В Конотопе подняли стоимость проезда в маршрутках до 5,50 гривен

Исполнительный комитет Конотопского городской совета сегодня, 17 декабря, принял решение о подорожании стоимости проезда в маршрутных автобусах до 5,50 гривен...

13.12.2018 12:22

В Сумах хотят повысить тарифы в коммунальном транспорте

На сайте Сумского горсовета опубликован проект решения «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров...

view counter
view counter

Статьи

Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
Вчера 16:48
Всі грані Висоцького
Вчера 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.