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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5265

Сумские спасатели помогли 10 людям выбраться с заснеженных участков дорог

14 января в 20:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи.

По предварительным данным, в Бурынском районе на участке автодороги Бурынь-Успенка в снежных заносах застряли 3 легковушки, в которых находилось 9 граждан вместе с ребенком.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости автомобили отбуксировали в направлении их следования к безопасным участкам пути - «Skoda» и «KIA» в с. Успенка и ВАЗ-2110 в г. Бурынь. Граждане поблагодарили за оказанную им помощь и отправились своим ходом к местам назначения.

К операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Бурынский район Снежный занос Спасатели

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