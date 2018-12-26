Прокуратура не согласна с мерой пресечения бывшему советнику мэра Конотопа Прокуратура Сумской области будет обжаловать меру пресечения, избранную бывшему советнику мэра Конотопа Виталию Благодарному.

Как уже сообщалось ранее, прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, Следственного управления и Управления уголовного розыска ГУ НП в Сумской области при оперативном сопровождения спецподразделения «КОРД» по подозрению в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета Ивана Огрохина задержан бывший советник городского головы Конотопа Артема Семенихина виталлий Благодарный.

В понедельник, 14 января, следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы рассмотрено ходатайство следователя, согласованное прокурором, об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Определением суда первой инстанции предоставлено разрешение на уже проведенный обыск в квартире подозреваемого и изъятие гранаты Ф-1, однако к подозреваемому применена мера пресечения в виде личного поручительства, поручителем определен депутат Сумского областного совета Елена Сердюк.

Прокуратура категорически не согласна с такой мерой пресечения и уже готовит апелляционную жалобу.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Санкция тяжелой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.