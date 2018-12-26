В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине 14 января в 12:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Малиновского в г. Сумы.

По предварительным данным, в квартире находилась пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. На место происшествия прибыло отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью лестницы открыли двери, и передали пожилую женщину работникам социальных служб.

Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.