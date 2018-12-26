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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22237

В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине

14 января в 12:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Малиновского в г. Сумы.

По предварительным данным, в квартире находилась пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. На место происшествия прибыло отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью лестницы открыли двери, и передали пожилую женщину работникам социальных служб.

Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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