У Сумах будуть вчити активних громадян

КУ СОР «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання» проводить локальний тренінг за програмою «Active Citizens» при підтримці «British Council Ukraine».
Завдяки тренінгу ти:
✔ Навчишся краще розуміти себе та інших.
✔ Отримаєш можливість проаналізувати власне життя та життя людей, які тебе оточують. І як вони впливають одне на одного, якщо взагалі впливають?
✔ Спробуєш знайти відповідь на питання: у нас з іншими людьми більше схожого чи відмінного? Навіщо про це думати і чим це буде нам корисно?
✔ Отримаєш практичні навички, які допоможуть змінювати суспільство довкола себе.
✔ Задумаєшся над тим, а навіщо взагалі щось робити?
✔ Оволодієш навичками розуміння того, а що ж потрібно людям, що мене оточують і як цього можна досягти.
«Чому на проекти, які я роблю ніхто не приходить?»
✔ Почнеш писати власні проекти соціальної дії,
✔ Отримаєш можливість взяти участь у конкурсі міні-грантів від Британської ради (у рамках програми «Активні громадяни» Британська Рада надає міні-гранти на реалізацію соціальних проектів обсягом до 15 000 грн.),
✔ Отримаєш сертифікат міжнародного зразка при умові відвідування усіх днів тренінгу,
✔ Знайдеш нових друзів та з користю проведеш свій час.
Реєстрація обов'язкова https://goo.gl/forms/2eDYvcWzTQpDQeHv1 до 28 січня 12:00.
Кількість місць обмежена.
Тренінг відбудеться 2-3 лютого, 2019 р.
Адреса: Кузнечна, 2 (Розумний хаб)
У разі виникнення питань, звертайтесь за контактними телефонами:
Мирошниченко Геннадій (+380506213276)
Данілова Дар'я (+380955726854)
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