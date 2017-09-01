У Сумах будуть вчити активних громадян 2 та 3 лютого у Сумах проведуть локальний тренінг за програмою «Active Citizens».

КУ СОР «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання» проводить локальний тренінг за програмою «Active Citizens» при підтримці «British Council Ukraine».

Завдяки тренінгу ти:

✔ Навчишся краще розуміти себе та інших.

✔ Отримаєш можливість проаналізувати власне життя та життя людей, які тебе оточують. І як вони впливають одне на одного, якщо взагалі впливають?

✔ Спробуєш знайти відповідь на питання: у нас з іншими людьми більше схожого чи відмінного? Навіщо про це думати і чим це буде нам корисно?

✔ Отримаєш практичні навички, які допоможуть змінювати суспільство довкола себе.

✔ Задумаєшся над тим, а навіщо взагалі щось робити?

✔ Оволодієш навичками розуміння того, а що ж потрібно людям, що мене оточують і як цього можна досягти.

«Чому на проекти, які я роблю ніхто не приходить?»

✔ Почнеш писати власні проекти соціальної дії,

✔ Отримаєш можливість взяти участь у конкурсі міні-грантів від Британської ради (у рамках програми «Активні громадяни» Британська Рада надає міні-гранти на реалізацію соціальних проектів обсягом до 15 000 грн.),

✔ Отримаєш сертифікат міжнародного зразка при умові відвідування усіх днів тренінгу,

✔ Знайдеш нових друзів та з користю проведеш свій час.

Реєстрація обов'язкова https://goo.gl/forms/2eDYvcWzTQpDQeHv1 до 28 січня 12:00.

Кількість місць обмежена.

Тренінг відбудеться 2-3 лютого, 2019 р.

Адреса: Кузнечна, 2 (Розумний хаб)

У разі виникнення питань, звертайтесь за контактними телефонами:

Мирошниченко Геннадій (+380506213276)

Данілова Дар'я (+380955726854)