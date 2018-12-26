Сумчан приглашают на баскетбол

К БК «СумГУ» едет дубль днепропетровского «Днепра». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В субботу, 19 января, игра пройдет в 18.00, в воскресенье, 20 января, - в 12.00.
После 10 туров сумчане идут на 6-ом месте в турнирной таблице группы 1 с 6 победами и 12 поражениями. У днепрян на одну победу меньше и восьмое место из девяти.
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