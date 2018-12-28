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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16211

Сумские баскетболисты сыграют с днепрянами

19-20 января в Сумах пройдут игры 11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

К БК «СумГУ» едет дубль днепропетровского «Днепра». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В субботу, 19 января, игра пройдет в 18.00, в воскресенье, 20 января, - в 12.00.

После 10 туров сумчане идут на 6-ом месте в турнирной таблице группы 1 с 6 победами и 12 поражениями. У днепрян на одну победу меньше и восьмое место из девяти.

Спорт БК СумГУ Бскетбол

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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