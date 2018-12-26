В горсовете прокомментировали вызов мэра Сум в НАПК

«Вопрос порядка, условий и размеров оплаты труда городскому голове уже были предметом пристального изучения со стороны органов полиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры. Однако, при рассмотрении в судебных органах материалов административных дел в отношении Александра Лысенко, позиция правоохранительных органов о наличии конфликта интересов в действиях Сумского городского головы не нашла подтверждения», - отмечает начальник правового управления Олег Чайченко.
В управлении обращают внимание, что правоприменительная практика по вопросам наличия конфликта интересов в действиях городских голов во время выполнения ими неотъемлемых, собственных полномочий, не всегда учитывает их исключительный статус и особый порядок урегулирования конфликта интересов, предусмотренные ч.1 ст. 35 Закона Украины «О предотвращении коррупции», согласно нормы которой правила урегулирования конфликта интересов в деятельности городских голов определяется Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине».
Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало мэра Сум Александра Лысенко для дачи объяснений по выявленным в его деятельности признаков коррупции....
10 января в Белопольский районный суд поступило 6 дел о совершении старостой Марковского старостата М. и депутатами Николаевского поселкового совета...
Сегодня, 9 января, должно было состояться первое судебное заседание по административному делу начальника Сумской исправительной колонии № 116Анатолия Гамелея....
Как сообщили в прокуратуре Сумской области, протокол был составлено 2 января управлением защиты экономики Сумской области....
Постановлением Белопольского районного суда Сумской области от 27 декабря директор ГП «Белопольский агролесхоз» признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных...