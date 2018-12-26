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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41448

В горсовете прокомментировали вызов мэра Сум в НАПК

В правовом управлении городского совета предоставили комментарий по размещенному 14 января на сайте НАПК Украины приглашению Сумскому городскому голове Александру Лысенко прибыть в НАПК Украины 28-30 января на основании нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

«Вопрос порядка, условий и размеров оплаты труда городскому голове уже были предметом пристального изучения со стороны органов полиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры. Однако, при рассмотрении в судебных органах материалов административных дел в отношении Александра Лысенко, позиция правоохранительных органов о наличии конфликта интересов в действиях Сумского городского головы не нашла подтверждения», - отмечает начальник правового управления Олег Чайченко.

В управлении обращают внимание, что правоприменительная практика по вопросам наличия конфликта интересов в действиях городских голов во время выполнения ими неотъемлемых, собственных полномочий, не всегда учитывает их исключительный статус и особый порядок урегулирования конфликта интересов, предусмотренные ч.1 ст. 35 Закона Украины «О предотвращении коррупции», согласно нормы которой правила урегулирования конфликта интересов в деятельности городских голов определяется Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Право Александр Лысенко Коррупция НАЗК

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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