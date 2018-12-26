На Сумщине спасатели отбуксировали из снежного заноса школьный автобус 14 января в 9:15 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в г. Дружба Ямпольского района на ул. Журавский школьный автобус, перевозивший детей, занесло на обочину, после чего он застрял в снежном сугробе.

Для оказания помощи были направлены 33-й Государственный пожарно-спасательный пост. Спасатели вытащили транспортное средство на дорогу и отбуксировали на безопасный участок автодороги. После чего автобус вовремя прибыл в школу. Всего к оказанию помощи были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.