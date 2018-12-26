Погода на Сумщине на ближайшие дни

16 января - местами небольшой снег, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью -6...-11ºС, днем -2...-7ºС.
17 января без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура ночью -3...- 8ºС, днем -4...+1ºС.
18 января без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью -4...+1ºС, днем -2...+3ºС.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Погода на Сумщине в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона над странами Балтии....
На выходных на Сумщине ожидается морозная погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, сооб0щает Сумской областной гидрометцентр....
До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской...
По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий:...