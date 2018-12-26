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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00196

Погода на Сумщине на ближайшие дни

В ближайшие дни в Сумской области ожидаются колебания температуры и преимущественно без осадков.

16 января - местами небольшой снег, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью -6...-11ºС, днем -2...-7ºС.

17 января без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура ночью -3...- 8ºС, днем -4...+1ºС.

18 января без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью -4...+1ºС, днем -2...+3ºС.

Общество Прогноз погоды

По тематике

Вчера 17:13

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...

13.01.2019 17:56

Прогноз погоды на Сумщине на понедельник

Погода на Сумщине в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона над странами Балтии....

На выходных на Сумщине будет морозно
11.01.2019 17:38

На выходных на Сумщине будет морозно

На выходных на Сумщине ожидается морозная погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, сооб0щает Сумской областной гидрометцентр....

На Сумщине прогнозируют до 18 градусов мороза
08.01.2019 15:22

На Сумщине прогнозируют до 18 градусов мороза

До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской...

Информация для сумчан: ухудшение погодных условий в Украине
03.01.2019 16:03

Информация для сумчан: ухудшение погодных условий в Украине

По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий:...

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Статьи

Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
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Всі грані Висоцького
Вчера 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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