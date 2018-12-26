Исполком поддержал петицию экс-мэра Сум Сегодня, 15 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали петицию экс-мэра Сум Геннадия Минаева «Сохраним зеленую зону на Театральной площади».

Исполком единогласно поддержал петицию бывшего городского головы.

Согласно решения, управлению архитектуры и градостроительства Сумского городского совета не предоставлять частной коммерческой фирме «Сейро» градостроительные условия и ограничения на застройку земельного участка площадью 0,0429 га с кадастровым номером 5910136300:04:007:0033, с целевым назначением: для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки, относящегося к государственной формы собственности и не вносить в генеральный план г. Сумы и план зонирования территории города Сумы изменения относительно данного земельного участка с учетом решения исполкомом № 548 от 2018 года.

Последним исполком начал конкурс по реконструкции Театральной площади.

Кстати, как сообщил начальник правового управления Олег Чайченко фирма «Сейро», у которой на данный момент есть договор аренды участка за театром им. Щепкина, где она планирует построить кафе «Богема», подал в суд об отмене решения о конкурсе.