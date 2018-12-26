В Ромнах аттестовались водолазы-спасатели В новом водолазном центре проверяли уровень подготовки специалистов.

14-15 января в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) состоялась обязательная ежегодная аттестация штатных специалистов-водолазов. Созданная на базе Центра водолазно-квалификационная комиссия проверила уровень их теоретической подготовки и практических навыков, знаний по правилам безопасности труда. На втором этапе аттестации проверялся уровень подготовки водолазов с помощью барокамеры, в которой создавался давление, которое соответствует рабочим глубинам (до 20 метров). Комиссия анализировала характер и сложность проведенных водолазами подводных работ и общее количество часов работы под водой. Также проверялся уровень подготовки водолазов по их умению оказывать первую медицинскую помощь, знания по организации водолазных спусков и выполнения типичных водолазных работ.

«Особенность первой в этом году аттестации водолазов в том, что она прошла в новых помещениях только отстроенного водолазного центра, укомплектованного всем необходимым оборудованием и снаряжением», - отметил начальник Межрегионального центра быстрого реагирования полковник службы гражданской защиты Сергей Беляев.