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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские патрульные вытащили из-под поезда самоубийцу (видео)

14 января, около 17. 30, на линию 102 поступило сообщение о том, что только что вблизи улицы Чехова, пригородный поезд сбил человека.

По словам заявительницы, гражданин якобы жив, однако нуждается в помощи. Ближайшие экипажи патрульной полиции быстро отправились на место происшествия. Машинист поезда объяснил, что увидел человека, который стоял на пути, после чего применил экстренное торможение. В результате этих действий мужчина оказался зажатым под поездом и, к счастью, остался жив.

«Мужчину зажало так, что любое движение поезда в то или иное направление могло трагически для него закончиться. Сам он имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому не мог ни помочь нам вытащить его, ни что-то сообщить, только говорил, что ему больно. В этот момент я понял, что мы можем извлечь его только, когда почистим снег из-под поезда», - рассказывает заместитель командира 1-й роты УПП в Сумской области Юрий Боярко.

Инспекторы нашли лопату и начали расчищать снег для того, чтобы достать гражданина. Впоследствии мужчину удалось спасти.

«Данным гражданином оказался 42-летний сумчанин. По его словам, он принял большое количество алкоголя, после чего решил покончить жизнь самоубийством», - говорит полицейский 1-й роты УПП в Сумской области Иван Бурым.

В дальнейшем, его передали медикам, которые доставили мужчину в больницу, где у него зафиксировали политравму, ушиб таза, ушиб мягких тканей левого бедра и закрытую травму грудной клетки.

Право Самоубийство

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