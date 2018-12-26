На Сумщине мошенники продолжают проводить «денежную реформу» С начала года на территории области полиция уже зарегистрировала 11 случаев мошенничества, большую часть из которых удалось раскрыть.

«Пополнила» статистику жертв жительница Шосткинского района, которая попала на крючок афериста и потеряла свои средства в сумне 18 тысяч гривен.

В Шосткинский отдел полиции обратилась 78-летняя пенсионерка, которая рассказала правоохранителям, что к ней домой днем пришел мужчина, назвавшийся сыном почтальона и сообщил, что он помогает матери на работе и меняет купюры старого образца на новые. Он поинтересовался, имеет ли бабушка купюры номиналом 500 и 200 гривен и предложил провести их обмен. Женщина согласилась и вынесла ему 18 000 гривен. А когда после его ухода к ней зашла соседка, которой она решила показать уже новые обмененные деньги, и разглядела, что вместо настоящих денег бабушка держит сувенирные бумажки.

В полиции по этому факту возбуждено уголовное производство по ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках чего ведутся поиска злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.