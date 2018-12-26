Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00209

Жительница Шостки отдала фейковому банкиру 8 тысяч

Аферист обманул 43-летнюю жительницу Шостки.

Он позвонил женщине на мобильный, назвался банковским работником, в разговоре с ней уточнил ее паспортные данные и предложил ей зарегистрироваться на сайте банка для более удобного проведения банковских операций. Когда же она согласилась, сообщил ей, что карта женщины временно заблокирована, и, чтобы восстановить ее действие, предложил свою помощь. Он попросить женщину назвать ему код, который должен прийти в смс-сообщении и другие секретную информацию, после чего положил трубку, а ей на мобильный пришла смс о снятии со счета восьми тысяч гривен.

В полиции по этому факту возбуждено уголовное производство по ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках чего ведутся поиска злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

По тематике

Сегодня 16:13

Роменчанку «надул» фейковый банкир

Жертвой мошенника стала пенсионерка из Ромен, которая под предлогом разблокирования своей пенсионной банковской карточки потеряла 10 000 гривен....

Вчера 16:20

На Сумщине мошенники продолжают проводить «денежную реформу»

С начала года на территории области полиция уже зарегистрировала 11 случаев мошенничества, большую часть из которых удалось раскрыть....

В Шостке новый начальник полиции
14.01.2019 19:51

В Шостке новый начальник полиции

14 января начальник ГУ НП области представил личному составу Шосткинского отдела полиции нового руководителя....

11.01.2019 08:04

В Шостке рецидивист отобрал мобилку у приятеля

В Шостке неоднократно судимый мужчина ограбил своего приятеля и отобрал у него мобильный....

В Шостке прошли Рождественские хоккейные встречи
10.01.2019 14:42

В Шостке прошли Рождественские хоккейные встречи

8-9 января в Шостке состоялся традиционный турнир «Рождественские встречи друзей»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.