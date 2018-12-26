Жительница Шостки отдала фейковому банкиру 8 тысяч Аферист обманул 43-летнюю жительницу Шостки.

Он позвонил женщине на мобильный, назвался банковским работником, в разговоре с ней уточнил ее паспортные данные и предложил ей зарегистрироваться на сайте банка для более удобного проведения банковских операций. Когда же она согласилась, сообщил ей, что карта женщины временно заблокирована, и, чтобы восстановить ее действие, предложил свою помощь. Он попросить женщину назвать ему код, который должен прийти в смс-сообщении и другие секретную информацию, после чего положил трубку, а ей на мобильный пришла смс о снятии со счета восьми тысяч гривен.

В полиции по этому факту возбуждено уголовное производство по ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках чего ведутся поиска злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.