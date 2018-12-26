В Ромнах школьник попался на краже из магазина В Ромнах подросток пытался вынести мимо кассы магазина понравившиеся товары.

В дежурную часть Роменского отдела полиции поступил вызов от охранника одного из городских магазинов. Заявитель сообщил: он только остановил у выхода из торгового зала парня, который имел в карманах куртки неоплаченный товар.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили: парню 14 лет, он житель одного из сел района, учится в 8-м классе. Будучи в городе, зашел в помещение магазина, стал рассматривать товар. Однако из-за нехватки средств приобрести законно понравившиеся вещи не мог. Поэтому, не устояв перед соблазном, решил вынести их мимо кассы, спрятав в карманах.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Покушение на совершение кражи». Однако, учитывая возраст парня, по его поступок перед законом придется отвечать родителям.

Работники полиции предупреждают граждан: будьте внимательны к своим детям, объясняйте, что за нарушение закона рано или поздно придется отвечать. И любое противоправное действие может существенно повлиять на дальнейшую судьбу ребенка и испортить хорошую репутацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.