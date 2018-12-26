Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0082

В Ромнах школьник попался на краже из магазина

В Ромнах подросток пытался вынести мимо кассы магазина понравившиеся товары.

В дежурную часть Роменского отдела полиции поступил вызов от охранника одного из городских магазинов. Заявитель сообщил: он только остановил у выхода из торгового зала парня, который имел в карманах куртки неоплаченный товар.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили: парню 14 лет, он житель одного из сел района, учится в 8-м классе. Будучи в городе, зашел в помещение магазина, стал рассматривать товар. Однако из-за нехватки средств приобрести законно понравившиеся вещи не мог. Поэтому, не устояв перед соблазном, решил вынести их мимо кассы, спрятав в карманах.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Покушение на совершение кражи». Однако, учитывая возраст парня, по его поступок перед законом придется отвечать родителям.

Работники полиции предупреждают граждан: будьте внимательны к своим детям, объясняйте, что за нарушение закона рано или поздно придется отвечать. И любое противоправное действие может существенно повлиять на дальнейшую судьбу ребенка и испортить хорошую репутацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

По тематике

В Ромнах аттестовались водолазы-спасатели
Сегодня 15:40

В Ромнах аттестовались водолазы-спасатели

В новом водолазном центре проверяли уровень подготовки специалистов....

Вчера 15:30

Сумские полицейские за выходные раскрыли 6 краж

С начала года в области произошло 65 краж, из которых 48 полиция уже раскрыла. Только в течение последних выходных полицейские...

Сумские копы поймали автоворов
Вчера 12:22

Сумские копы поймали автоворов

Патрульные обнаружили граждан, которые могут быть причастны к кражам из автомобилей....

11.01.2019 10:50

На Сумщине полиция нашла потерявшегося больного мужчину

Татьяна Ивановна вместе со своим братом в тот день поехали в больницу в Недригайлов....

На Сумщины воры полгода вырезали рельсы
10.01.2019 13:29

На Сумщины воры полгода вырезали рельсы

Работниками полиции разоблачена группа лиц в краже рельсового сообщения на 4 миллиона гривен....

view counter
view counter

Статьи

Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
Сегодня 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
Вчера 16:48
Всі грані Висоцького
Вчера 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.