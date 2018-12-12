У семейного дебошира полиция обнаружила гранату Выехав на сообщение о семейной ссоре, работники полиции нашли у домашнего тирана предметы, похожие на гранату и запалы к гранате.

К работникам полиции с просьбой о помощи обратился несовершеннолетний парень. Он рассказал: отчим дома угрожает его матери.

На вызов отправился дежурный наряд группы реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции. Правоохранители застали по указанному адресу нетрезвого мужчину, который пытался кулаками доказать семье свое видение решения бытовых проблем. Полицейские усмирили 32-летнего дебошира, и составили на него административный протокол в соответствии с ч.1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия), предупредив, что за повторный такой поступок ему может грозить уголовная ответственность.

Однако дело на этом не закончилась. Как оказалось чуть позже, в доме у мужчины хранились предметы, похожие на учебную гранату и два запала.

«Учитывая тот факт, что этот гражданин в своем прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, дополнительно была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла «находки» и направила на экспертное исследование, - комментирует Игорь Кисилев, начальник Тростянецкого отделения полиции. - По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сам же мужчина отказывается рассказать, где взял эти предметы и с какой целью хранил дома».

Теперь семейном дебоширу придется ответить не только за домашнее тиранство, но и вновь предстать перед судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.