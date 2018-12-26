В Конотопе спасатели помогли выбраться из сугроба бригаде скорой помощи 15 января в 9:09 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи.

По предварительным данным, в Конотопе на перекрестке улиц Трудовой и Сечевых Стрельцов в снежном сугробе застряла «скорая», которая возвращалась с вызова.

На место прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 медицинский спецавтомобиль отбуксировали до безопасного участка. Откуда он отправился своим ходом до места назначения.

К операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.