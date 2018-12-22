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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43111

Фотовыставка «Вкусы Сумщины» будет гастролировать Украиной

Об этом во время совещания по празднованию 80-й годовщины основания Сумской области сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, тематические мероприятия различных форматов по случаю 80-летия Сумщины будут продолжаться в течение всего года. Это будут концерты, фестивали, выставки, экспозиции, тематические заседания в формате «круглых столов», презентации и т.п. В рамках этой даты и для популяризации гастрономического туризма в области с 7 по 14 января проходил фестиваль «Слобожанські смаки». Кроме того, недавно в Харьковской областной художественной галерее «Искусство Слобожанщины» состоялась тематическая фотовыставка «Вкусы Сумщины».

«Эта фотовыставка будет шагать по Украине, и вскоре ее можно будет увидеть в Киеве, Полтаве, Чернигове и т.д., - сообщил начальник отдела продвижения и туризма облгосадминистрации Юрий Гладенко. - Изящные фотоработы, дегустация продуктов и медовых напитков, изготовленных на Сумщине, будут создавать во время презентации выставки для ее посетителей неповторимый колорит Сумщины и Слобожанщины».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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