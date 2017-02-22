Как в Сумах сбивают сосульки Сегодня, 15 января, в Сумах на Химгородке коммунальщики сбивали сосульки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Ксения Боянова.

«Произошло невероятное. К дому приехала «вышка» сбивать сосульки. Я почти обрадовалась... но... сосульки сбили, куски льда на крыше оставили...», - написала она, добавив фото.