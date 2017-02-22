Как в Сумах сбивают сосульки

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Ксения Боянова.
«Произошло невероятное. К дому приехала «вышка» сбивать сосульки. Я почти обрадовалась... но... сосульки сбили, куски льда на крыше оставили...», - написала она, добавив фото.
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